أهم الأخبار.. مانويل جوزيه مرشح لتدريب الأهلي.. انخفاض في أسعار الذهب.. ومصرع طفل بسبب بابجي

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الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر





أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ؛ لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اليوم /الاثنين/ ،ووضع إكليل من الزهور بمناسبة ذكرى وفاته.

متحدث الوزراء يكشف آلية صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بأستكمال منحة العمالة الغير منتظمة حتي نهاية عام 2020.

وأضاف المستشار نادر سعد أنه سيكون هناك اجتماع للجهات المعنية بهذا الأمر وهم التضامن والتخطيط والمالية والجهات الرقابية والقوي العاملة، حتي يتم وضع الآليات الجديدة لاستيعاب الطلبات الجديدة، ويعاد النظر فى الطلبات القديمة التى لم يتم الاستجابة عليها.

انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

شهدت مصر انخفاضا ملحوظا فى أسعار الذهب اليوم الاثنين ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 814 جنيها للجرام .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 930 جنيها ، وعيار18 سجل :698 جنيها

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شوبير: مانويل جوزيه مرشحا لتدريب الأهلي خلفا لـ فايلر

فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ترشيح مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري فايلر الذى اقترب من الرحيل الخميس المقبل .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إن عودة جوزيه مرة أخري لقيادة النادي الأهلي تم اقتراحه بالفعل ولكن الأمور لم تحسم بعد ولا يوجد استقرار نهائى بشأنه ".

مصرع طفل ببورسعيد بسكته قلبيه بسبب لعبه بابجى

استقبل مستشفي السلام بمحافظة بورسعيد منذ قليل جثة لطفل في الثانية عشر من عمره ، تبين أن سبب الوفاة ترجع إلي إصابته بسكته قلبية.

وأكد شهود العيان أن الطفل كان يلعب على هاتفه المحمول لعبة بايجى والتي يقضي أمامها ساعات طويلة وسرعان ما سقط و الهاتف بجانبه مصابا بسكتة قلبية .

عارفة عبدالرسول ترد على مهاجميها بسبب المايوه

علقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقالت: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر".

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول : "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا.. ماحدش له دعوة بالتاني ، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".