“رسمياً” الحكومة تعلن السماح بعودة أعمال البناء والتشطيب مرة أخرى و5 توجيهات من مدبولي للمحافظين

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الحكومة اليوم بشكل رسمي عن السماح بعودة أعمال البناء والتشطيب مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان منذ شهور عن وقفها لمدة ستة أشهر، وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع مجلس المحافظين.

الحكومة تعلن رسمياً السماح بعودة أعمال البناء والتشطيب مرة أخرى

وخلال اجتماع اليوم صدرت عدة توجيهات هامة من رئيس الوزراء، وكان أبرزها ما يلي:

أولاً| وجه مدبولي جميع المحافظين بتشكيل فرق عمل في جميع المحافظات ومتابعتها من المحافظين شخصياً، من أجل متابعة التيسيرات على التصالح في مخالفات البناء.

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ثانياً| السماح بعودة أعمال البناء والتشطيب مرة أخرى، وذلك لمن سبق لهم استخراج رخصة للبناء حتى 4 أدوار، وذلك لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.

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ثالثاً| كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المدن وعواصم المحافظات والطرق لداخلية.

رابعاً| إنشاء مجمع مصالح بكل محافظة وربطه بالحي الحكومي في العاصمة الإد\ارية.

خامساً| من مكاسب الدولة بسبب قراراتها الحاسمة، تراجع التعديات على الأراضي الزراعية لأول مرة منذ عشرات السنين، وتفاصيل بيان مجلس الوزراء اليوم حول هذا الأمر في المنشور أسفل الخبر.

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