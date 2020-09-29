تستأنف عملها أكتوبر المقبل .. السياحة والآثار: لجان فحص وتفتيش على الفنادق العائمة

استعدادا لبدء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها في شهر أكتوبر المقبل، أشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستبدأ غدا الثلاثاء أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي أن اللجنة ستقوم بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، بالإضافة الي معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة.

جدير بالذكر أن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة تتضمن شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

تجدر الإشارة الي أن مصر قد استأنفت حركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من أول يوليو الماضي وذلك إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي، كما قامت بإستئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.