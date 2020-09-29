ضبط 32 آيفون مهرب من دبي مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات وقانون الجمارك وقانون الإستيراد والتصدير. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى إشتبه أحمد فوزى مأمور التفتيش المعين علي لجنة الأخضر فى راكب مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والإرتباك . وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى . Advertisements وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة الأستاذ صلاح رزق رئيس قسم الفحص فأفاد بوجود علب تكرارية بين طيات الملابس يشتبه أن تكون هواتف محمولة . وبالعرض على هاشم مصطفي مدير الجمرك قرر تكليف محمد محمود عمر مامور الجمرك تحت اشراف أحمد بسيونى مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود تهريب 32 هاتف محمول ماركة iPhone مخباة بين طيات ملابسة . قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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