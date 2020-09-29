استئناف أعمال البناء والتشطيب لأصحاب رخص البناء حتى 4 أدوار كلف رئيس الوزراء خلال اجتماع أمس بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. توجيهات رئاسية جديدة لوزير التموين خاصة بالسلع الإستراتيجية ومنظومة الخبز نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة ، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. في قضية فندق فيرمونت.. تجديد حبس أحمد طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين»، 15 يوما على ذمة التحقيقات. Advertisements بمشاركة محمد صلاح والنني.. ليفربول يفوز 3 - 1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي حقق فريق ليفربول انتصارًا هامًا على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. رئيس جامعة الملك سلمان في حوار لـ دوت الخليج: والذكاء الاصطناعي أساسي في نظامنا التعليمي منارة علمية جديدة ومركز جديد للإشعاع العلمي والحضاري في محافظة جنوب سيناء، وإحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تعد نموذجًا لجامعات الجيل الرابع والتي تتميز بكونها جامعات ذكية. نكبة عسكرية في أذربيجان.. 200 قتيل.. وقلق ألماني عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، داعية إلى التهدئة بين الطرفين وعدم التصعيد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: استئناف أعمال البناء للتراخيص حتى 4 أدوار .. وتوجيهات رئاسية جديدة لوزير التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.