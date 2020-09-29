الأوقاف تعلن أسماء الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى

جاء هذا فى إطار اهتمام الأوقاف بصقل مواهب العاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين وبخاصة فى تنمية مهارات الحاسب الآلى والسوشيال ميديا والتسوق الرقمى.

وبلغ إجمالى خريجى 23 المركز حتى الآن 283 طالبًا بعد تخرج المجموعة العاشرة والتى تشمل 23 طالبًا على النحو التالى:

أولًا : الناجحون فى دورة السوشيال ميديا:

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محمد شهوان محمد عبده، أسامة أحمد محمد أحمد، محمد أبو سليمان محمد صالح، آمال محمد فؤاد خليل، أمل عبد العزيز عثمان عبد العزيز، وليد محمد طه بحيرى، أيمن محمد أحمد محمد، محمد حمدى سيد زيدان، عاطف أبو الخير جودة مصطفى، ومحمد أحمد محمد عبد الرحمن.

ثانيًا: الناجحون فى دورة (new icdl):



أسامة فخرى الجندى ، محمد على سالم، اسلام سعيد محمد السيد عبد الرحمن، أيمن جمعة سالم على، محمود حسنى عبد السميع الفيل، خديجة أحمد على عبد العال، رشا عثمان عبد الحميد إبراهيم، وعادل عرفة إبراهيم حمص، وعلى محمد أبوزيد، ومحسن عمر يعقوب عبد العزيز، وجمال عبد الحكيم طه عيسى، وأسامة مهدى السيد أبو راية، وسهير سليمان محمد محمود.