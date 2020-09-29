فيديو .. فتاة تيك توك منة عبدالعزيز تظهر بالحجاب باكية : فرحانة إنى بصلى

ظهرت منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك"، فى مقطع فيديو جديد، عقب خصوعها لبرنامج تأهيل نفسى فى المجلس القومى للمرأة، على إثر اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، والتحريض على الفسق، والاعتداء على قيم المجتمع المصرى.





ونشرت من مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وهى تبكى قائلة: "أنا فرحانة أوى إنى بصلى وعارفة ربنا، أنا بصلى يا جماعة والله، بصلى كتير والله العظيم، قلبى مرفرف وطايرة".

جاء ذلك بعد ظهورها منذ أيام فى فيديو، تحدثت فيه عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسى الذى خضعت له، مؤكدة أن البرنامج أثر بشكل كبير فى تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذى جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

وكانت النيابة العامة أحالت ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهام أحدهم بخطف المجنى عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كل حسب ما نسب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطى المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجنى عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى بشأن ما تعرضت له المجنى عليها من تعدٍّ، وثبوت تعاطى بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتي اثنين منهم بمقطع تداول للمجنى عليها بمواقع التواصل الاجتماعى خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتعدى اثنين منهم عليها بالسب والضرب.‏