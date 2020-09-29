أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر 2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وجاءت تأخيرات القطارات المتوقعة كالتالى: أولا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة ثانيا: خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى:- - القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة ثالثا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.