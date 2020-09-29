جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 32 هاتفا محمولا

وذكرت مصلحة الجمارك -فى بيان لها اليوم الثلاثاء- أنه تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من دبى، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 32 هاتفًا محمولًا.
وأشارت إلى أن الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
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