عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

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وأوضحت شركة مياه الشرب فى بيان صحفى، أن مناطق انقطاع الخدمة هى: "الشيراتون– منشية البكرى– الماظة- أرض الجولف – أسما فهمى – عمارات المدفعية– بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحى العاشر".
وعبرت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى.
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