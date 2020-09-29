وأضاف ماساكى خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن العمل فى المتحف المصرى الكبير استمر رغم أزمة فيروس كورونا وننتظر افتتاح عظيم. وأوضح سفير اليابان بالقاهرة أن السائحون القادمون من طوكيو يحرصون على زيارة الأهرامات والأقصر أسوان، مشيرا إلى أن مصر بها العديد من الآثار المهمة، وبالنسبة لليابانيين مصر دولة يجب أن نزورها على الأقل مرة فى العمر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير اليابان بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير هدية عظيمة للحضارة الإنسانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.