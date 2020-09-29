توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، فى مجال التدريب والدراسات العليا، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.





وأوضح الوزير مرسى، فى بيان صحفى، اليوم، أن الهدف من البروتوكول الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة فى مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية من أجل التعاون معها للاشتراك فى تنفيذ البرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء – الأبناء – الأزواج) للالتحاق فى برامج الدراسات العليا المهنية بعروض وأسعار مميزة لهم.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربى وتأهيل الكوادر الشابة بالوزارة لتولى المناصب القيادية من خلال منحهم فرص للالتحاق ببرامج الماجيستير المهنى (MBA) وبرامج الدكتوراة المهنية (DBA) فى تخصصات (إدارة الأعمال – المصارف – التسويق – الموارد البشرية – الإدارة المالية – الأسواق المالية).

ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى هديب – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، عن سعادته للجهود التى تبذلها الوزارة لتدريب وتأهيل كوادر العاملين بها فى جميع المجالات والتخصصات والتى تتضمن تنفيذ خطة تدريب سنوية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات التدريبية المتخصصة ومن بينها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

وأضاف "هديب" أن الأكاديمية تمنح العاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم من الدرجة الأولى منحة جزئية قدرها (40% ) على رسوم المواد الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهنى (MBA) داخل القاهرة و(30%) بالمحافظات، كما تمنحهم منحة جزئية قدرها (30% ) على برنامج الدكتوراة المهنية (DBA) على رسوم المواد الدراسية للبرنامج داخل القاهرة و(25%) بالمحافظات ومنحة إضافية قدرها (5%) للسادة خريجى الأكاديمية من حملة الماجيستير المهنى (MBA).

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد عيد بكر، بأن هذه الخطوة إيجابية للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم فى إطار منظومة تؤمن بالتحدى وتكافؤ الفرص، مضيفاً أنه سيتم الإعلان على العاملين بالوزارة بشروط الإلتحاق والمواد الدراسية وأسعار المنح المقدمة ومواعيد الدراسة تفصيليا، مؤكداً أن التقديم لهذه المنح سيكون عن طريق الوزارة فقط.