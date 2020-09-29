بوابة الحكومة المصرية.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2020

ويمكن التقديم للطلاب المستفدين للرغبات وغير المتقدمين للتنسيق خلال المراحل السابقة تسجيل الرغبات من خلال الضغط على الرابط التالى:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

بوابة الحكومة المصرية

عن طريق إدخال رقم الجلوس، والرقم السرى الموجود على استمارة النجاح فى الثانوية العامة.

بوابة الحكومة المصرية

خطوات التسجيل

أولا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات:

‌1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى بوابة الحكومة المصرية.

2- يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعى/ تجارى/ زراعى) 3 أو 5 سنوات.

3- يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السرى الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى:

أ- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

ب- يحتفظ الطالب بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة إذ يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينه.

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بوابة الحكومة المصرية

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية تنسيق.

2- يحدد الطاب نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السرى الخاص بة لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، إذ يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها إذ سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

بوابة الحكومة المصرية

وأعلنت وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب مستنفدى الرغبات نتيجة اختيار كليات ومعاهد أعلى من المجاميع التى حصلوا عليها بلغ 5 آلاف و560 طالبًا وطالبة، منهم 3 آلاف و980 من طلاب القسم العلمى وألف و582 من طلاب القسم الأدبى، والذى تم فتح موقع التنسيق لهم لتسجيل رغبات جديدة تتوافق مع الحد الأدنى المعلن للكليات والمعاهد.

بوابة الحكومة المصرية

كانت الوزارة أعلنت فى بيان لها أن عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات ضمن المرحلة الثالثة بلغ عددهم 105 ألفًا و759 طالبًا وطالبة، منهم 83 ألفًا و667 من طلاب الشعبة العلمية و22 ألفًا و92 من طلاب الشعبة الأدبية، وتم ترشيح 71 ألفًا و143 من الطلاب للمعاهد منهم 20 ألفًا و627 علمى و50 ألفًا و516 أدبى.