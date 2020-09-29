بالتعاون مع الرئاسة.. الهجرة تنظم زيارة إلى قصر عابدين للدارسين بالخارج

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، زيارة لوفد من شباب الدارسين فى الخارج المتواجدين بمصر حاليًا، إلى قصر عابدين الأثرى بوسط القاهرة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.





ووفقا لبيان صحفى لوزارة الهجرة، فقد تم اصطحاب الوفد، الشبابى فى جولة شملت أروقة القصر مع تقديم شرح واف عن تاريخ كل غرفه وقاعاته ومقتنياته الأثرية النادرة التى تم جمعها من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن طرازه المعمارى الفريد، الذى يحاكى فى تصميمه قصر فرساى الشهير فى فرنسا.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم حديثها إلى الشباب قائلة: "هذه هى مصر وطنكم وعليكم أن تفخروا بقوتها وعظمة مكانتها عبر العصور المختلفة، وهذا الصرح التاريخى الكبير خير دليل على ذلك".

وشددت وزيرة الهجرة على أن شباب مصر لابد أن يضطلعون بالمسئولية فى الترويج خارجيًا لما شاهدوه من عظمة وجمال ينافس كبرى دول العالم، بما يؤكد أن مصر هى مهد الحضارة وحاضنة الثقافات المختلفة بما يفند أى شائعات مغلوطة يتم تداولها.

من جانبهم، أعرب الشباب عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه من عظمة وإبداع القصر ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية ومهارة الفنانين العالميين الذين قاموا بتشييده خلال حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث.

Advertisements

كما أشادوا بالحالة الفنية التى ظهر بها القصر، والتى تشير إلى الأيدى الماهرة المصرية التى قامت بترميم هذا الصرح الذى أنشئ منذ أكثر من 150 عامًا، وجهد رئاسة الجمهورية فى الحفاظ على هذا الأثر المميز وما يحتويه من نوادر الفن العالمى.

ويعد قصر عابدين أحد أبرز القصور الرئاسية فى مصر والمعروف باسم "جوهرة القرن التاسع عشر"، وصمم القصر على الطراز النيو كلاسيكى الفرنسى بواسطة مهندسين ومعماريين وفنانين من عدة دول بإشراف المهندس الفرنسى "ليون روسو".