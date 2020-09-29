الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات غدا

توزع وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء، 16 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى.





وقالت الوزارة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 854 ألف كيلو. وشددت وزارة الأوقاف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التوزيع. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين خلال عملية التوزيع، مشددة على عدم تصوير أحد أثناء العملية.

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