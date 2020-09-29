السفير اليابانى: الجامعة المصرية اليابانية أنتجت ملابس واقية من كورونا

قال نوكى ماساكى، سفير اليابان بالقاهرة، إن الشباب المصرى ذكى للغاية وهم من يبنون مستقبل بلادهم، والجامعة المصرية اليابانية تساعدهم على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن بداية الجامعة المصرية اليابانية كانت عام 2002، وبدأت عام 2010 فى قبول الدفعة الأولى من الطلاب.





وأضاف ماساكى خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة المصرية اليابانية مركزا مهما للتنمية والمعرفة، منوها بأن وكالة اليابان للتعاون الدولى والمعروفة "جايكا" ساهمت بمعدات تكنولوجيا حديثة فى الجامعة المصرية اليابانية ومرافق الجامعة صديقة للبيئة ومستدامة. وأوضح سفير اليابان بالقاهرة أن طريقة التعليم بالجامعة المصرية اليابانية تعتمد نفس طرق التعليم اليابانى طبقا للمعايير الدولية وكل معلم يشرف على 5 طلاب، لافتا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية أنتجت ملابس واقية من فيروس كورونا وأنشأت معملا للتحليل.

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