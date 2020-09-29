سفير بيلاروسيا بالقاهرة: أكثر من 30 مؤتمرا وزيارات متبادلة بين مصر وبيلاروسيا...

أكد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن بلاده تمكنت من الحفاظ على زخم العلاقات والاتصالات مع مصر بالرغم من التطورات السلبية نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشيرًا إلى عقد أكثر من 30 مؤتمرا عبر تقنية (مؤتمر الفيديو) وزيارات متبادلة على مستوى الوزارات والشركات والمؤسسات ودوائر الأعمال في البلدين خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر عام 2020.
وقال تيرتنتييف -في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "ندرس إمكانية الإعداد لعقد الاجتماع السابع للجنة التجارة المصرية البيلاروسية المشتركة بنهاية هذا العام بالتزامن مع زيارة وزير التجارة البيلاروسي للقاهرة، فضلًا عن قيام رؤساء بعض الشركات البيلاروسية بزيارة إلى مصر؛ لمناقشة تطوير المشروعات الصناعية المشتركة".
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