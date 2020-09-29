غاده والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس بالقاهرة، غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى أول زيارة لها بعد توليها المنصب الأممى.

وشارك فى اللقاء السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والسيدة كريستينا البرتين ممثلة المكتب الإقليمى لمنظمة unodc لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تناول الاجتماع، وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء، بحث سبل التعاون المشترك لدعم المرأه فى مجالات الحماية من العنف، ونظم العدالة الجنائية، ودور المرأة فى حماية الأسرة من مخاطر التطرف، بالإضافة إلى دورها المهم فى مكافحة الفساد.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بغادة والى فى أول زيارة لها للمجلس بعد توليها منصبها الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين فى مختلف المجالات، متوجهة بالشكر لغادة والى على مساندتها الدائمة لجهود المجلس للنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها وتذليل التحديات أمامها، متطلعة لمزيد من التعاون المثمر فى المستقبل القريب.

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من جانبها هنأت غادة والى المجلس القومى للمرأة ووزارة الخارجية المصرية على جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى ودخول النظام الأساسى حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها واستضافة مصر مقرها الدائم.

وأكدت والى على تقديم كل سبل الدعم والتعاون فى مجال صياغة السياسات الداعمة للمرأة من أجل حمايتها ودمجها فى برامج التنمية وذلك فى مجالات العمل المشتركة.

وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين الى الجهود الحثيثة التى تمت على مدار عام ونصف حتى تخرج المنظمة إلى النور، مشيرا الى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى فى منظمة التعاون الإسلامى، لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها فى الدول الأعضاء فى المنظمة.