القوى العاملة: تعيين 604 شباب .. وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 1943 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب .

وأوضح وليد الإمام مدير المديرية ، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال أغسطس الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 441 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 21 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضراً سلامة وصحة مهنية و 17 حالة غلق إداري و 7 ندوات توعية ، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 24 شكوى عمالية تم تسوية 11 شكوى منها ، وإحالة 10 شكوى منها للقضاء ، وحفظ شكوتين ، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة .