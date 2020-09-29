التعليم العالي تعلن موعد فتح باب تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الدبلومات الفنية

قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغباتهم اعتباراً من غد الأربعاء، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهي على النحو التالي: ‏1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر. 2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر. 3 -دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات. Advertisements دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز 60% 4 -دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر 5 -الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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