مدبولي يتفقد تطوير جامعة كفر الشيخ استعدادا للعام الدراسي

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل جامعة كفر الشيخ لمتابعة استعدادها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد .

واستمع مدبولي لشرح من وزير التعليم العالي حول الجامعة واهم الكليات به ، وتكلفة تطويرها ، وعدد الطلاب الذين يدرسون بالجامعة .

وتاتي زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ في اطار متابعة الحكومة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمخافظات .

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ويفتتح رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة متحف آثار كفر الشيخ.

ويقع المتحف بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

كما يزور مدبولي الاسكان الاجتماعي بالمحافظة وعدد من الطرق الحاري تنفيذها بكفر الشيخ.