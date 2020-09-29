لدراسة إمكانية الاستفادة من الخزانات الجوفية.. عبد العاطي يجتمع مع قيادات الري

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس أيمن عبد السلام شديد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك، لاستعراض خطة إدارة منافع الرى. كما اجتمع الوزير مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس السيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندسة عزة بشندى، رئيس وحدة الدراسات بقطاع المياه الجوفية، وذلك لدراسة إمكانية الاستفادة من الخزانات الجوفية بالتعاون مع جامعة القاهرة للمرحلة الأولى، وذلك فى التوسع الأفقى اعتمادًا على المياه الجوفية فى الصحراء الغربية، وكذلك دراسة الإجراءات المتخذة من قبل قطاع المياه الجوفية فى التحكم والسيطرة بالآبار الجوفية بسيوة. إقرأ أيضًا: واجتمع الدكتور عبد العاطى مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، لمتابعة دراسة كمية المياه التى يمكن توفيرها للتوسع الزراعى بمنطقة غرب الدلتا.

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