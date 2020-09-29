"روبوت" يستقبل رئيس الوزراء بكلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

حيث استقبله "روبوت" وقدم التحية لرئيس الوزراء.
وتاتي الزيارة لمتابعة استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.
واستمع مدبولي لشرح من وزير التعليم العالي حول كلية الذكاء الاصطناعي ، وعدد الطلاب الذين يدرسون بالكلية وما ستقدمه الكلية .
وتاتي زيارة رئيس الوزراء لمحافظة كفر الشيخ في اطار متابعة الحكومة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.
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ويقع المتحف بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760م2، وتقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بإضافة إلى مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.
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كما يزور مدبولي الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وعدد من الطرق الجاري تنفيذها بكفر الشيخ.
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