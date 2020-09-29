وزيرا الإسكان والسياحة يتابعان موقف المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

استعراض اللقاء مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة التاريخية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إن ما تم ويجرى تنفيذه فى الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بالقاهرة التاريخية، يُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

بدوره، قال وزير السياحة والآثار إن هناك فرصاً استثمارية واعدة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى تطوير القاهرة التاريخية، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذى يقع أمام متحف الحضارة، ليتكاملا معاً ويشكلا مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.