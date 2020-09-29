مباحثات مصرية عمانية لتطوير التعاون الثنائى فى القطاع الصحى

واستعرض الجانبان مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا على مستوى العالم والجهود الدولية للحد من انتشاره، وناقشا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التصدى لهذا الوباء.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة العُمانى للسفير المصرى بالسلطنة، أمس الإثنين، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إذ جرى تبادل الأحاديث الودية.
وعبّر سفير مصر لدى السلطنة عن شكر وتقدير الحكومة المصرية للسلطنة وللجهود التى قدمتها للجالية المصرية المقيمة بالسلطنة فى مجال التعامل مع مرض كورونا.
وفى ختام اللقاء، أكد وزير الصحة العُمانى أهمية تبادل الزيارات بين الدولتين بهدف تنمية التعاون والتنسيق فيما يخص القطاع الصحى وتبادل الخبرات.
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