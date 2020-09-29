المشاط: مصر تسعى لتحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة من جائحة كورونا

وأكدت المشاط خلال لقائها أن وزارة التعاون الدولى تعد نافذة مصر للتعامل مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 2014، والذى ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الإقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الإقتراض الخارجى والمنح، ومتابعة الجهات المحلية فى الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الإقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال 3 محاور هى منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقت أبريل الماضى، إذ تستخدم المنصة المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية وكذلك الجهات المحلية، لتحقيق التكامل وتحديد الأولويات التمويلية والاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة.



وتابعت أنه منذ تدشين المنصة نظمت وزارة التعاون الدولى عددًا من ورش العمل التشاركية فى قطاعات متعددة لاسيما قطاع الصحة والزراعة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، ومن خلال المنصة تم تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية وشركاء التنمية، للوصول إلى تعاون إنمائى فعال وفقًا للأولويات الحكومية.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة من جائحة كورونا لتمضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا توجد دولة يمكن أن تواجه الأزمة بمفردها، حتى الدول التى كانت لديها استعدادات طبية جيدة تأثرت بشكل كبير على كل المستويات، مضيفة أن تحقيق تعافى مرن بالمنطقة يتطلب إعادة تشكيل النظام الاقتصادى والاجتماعى من خلال تكاتف الأطراف ذات الصلة بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديمى.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن فيروس كورونا هو تحدى إنسانى عالمى، وأن مصر ليست جديدة على الأزمات إذ أبدت صلابة ومرونة قوية فى مواجهة التحديات خلال العقد الماضى، لافتةً إلى ضرورة المضى قدمًا فى التنمية والإصلاح.