طارق شوقى يبحث تدريس اللغة الفرنسية بداية من الصف الأول الإعدادى

وحسب بيان لـ وزارة التربية والتعليم، رحب الدكتور طارق شوقى، بالسفير والوفد المرافق له، موجهًا الشكر للحكومة الفرنسية لحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مصر وتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري، مؤكدًا وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين بالإضافة للمشروعات القائمة.
وأكد الدكتور طارق شوقى ضرورة استخدام التكنولوجيا فى تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر التعليمية.
ومن جانبه، أشاد ستيفان روماتيه بالجهد الذى يبذله وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية فى مصر، والطفرة والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال، من تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات، والسعى المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس، وغيرها من الإصلاحات الهامة.
وأكد سفير فرنسا بالقاهرة حرص فرنسا على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية، لتطوير اللغة الفرنسية التى يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التى أطلقتها الوزارة، وكذلك تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادى، واستكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمى على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.
حضر الاجتماع الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولى، وإنجى مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نوال شلبى مدير المركز القومى لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.
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