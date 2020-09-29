اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم لقاءً افتراضيًّا حول "تأسيس كراسي اليونسكو في الجامعات المصرية"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم لقاءً افتراضيًّا حول "تأسيس كراسي اليونسكو في الجامعات المصرية" في المقال التالي
تناول اللقاء أهمية كراسي اليونسكو، ودورها في إقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبناء قدراتها، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين الجامعات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية عبر تبادل المعرفة والعمل التعاوني.
يذكر أن كراسي اليونسكو هي برنامج تم إنشاؤه 1992 بهدف تقوية قدرات التعليم العالي، وتبادل المعارف والتواصل بين الجامعات، ويتضمن شبكات تغطية لجميع اختصاصات اليونسكو، كالتعليم والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة والاتصال، بهدف تعزيز التقدم العلمي، ونقل المعرفة من خلال تسهيل الاطلاع على خبرات الأشخاص المتميزين في التخصصات الهامة، إضافة الى مساعدة الدول في دعم قدراتها البحثية والتدريبية.
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