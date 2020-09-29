نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام صباح اليوم السيد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية بتفقد مقر مجلس الشيوخ وملحقاته للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيتها لإستقبال السادة أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع إنعقادها خلال شهر أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين إنتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقد صاحب سيادته في تلك الجولة السيد المستشار محمود فوزي ــ الأمين العام لمجلس النواب والسيد المستشار محمود إسماعيل عتمان ــ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وشدد سيادته على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية في أجل مناسب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.