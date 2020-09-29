محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتى الخصوص وكفر شكر

حيث تم التعديل لمراعاة شبكة الطرق القائمة بالطبيعة للحفاظ على الأملاك الخاصة، كما سيتم استكمال الاعتمادات فى باقى المدن.
وأكد المحافظ، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتماد جاء بعد جهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأمر الذى سيسهم إلى حد كبير فى القضاء على أزمة الإسكان وتحقيق أعلى استفادة من الحيز العمرانى المعتمد للمدينة والذى يؤدى بدوره أيضا إلى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية، بالإضافة إلى الإسهام الجيد فى إدارة الأراضى والإفادة من فرص الاستثمار المتاحة وتحديد أماكن الخدمات لدفع عجلة التنمية والحد من نمو المناطق العشوائية.
وأضاف أن المخطط روعى فيه النظرة المستقبلية، ويهدف فى المقام الأول إلى جعل مدن المحافظة مدن حضارية منظمة بها جميع الخدمات، حيث تم دراسة الوضع الراهن لمختلف القطاعات الخدمية والمرافق بالمدينتين.
يأتى ذلك، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
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