مدبولى يكلف بتوفير سكن بديل لقاطنى العشوائيات بكفر الشيخ

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، المرحلة الثالثة من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بأرض "تحيا مصر"، بغرب مدينة كفر الشيخ.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أوضح أن هذا المشروع يعد أكبر تجمع سكنى للشباب بمدينة كفر الشيخ، ويقام على مساحة تصل إلى نحو 15 فدانا، لتوفير المسكن الملائم للشباب، لافتاً إلى أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن تنفيذ 37 عمارة سكنية و11 برجاً، تضم 1400 وحدة سكنية، إلى جانب 547 محلاً تجارياً، و11 وحدة إدارية، وجراج بدروم بمسطح 7 آلاف م2.

ونوه المهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، إلى أنه تم الانتهاء من 28 عمارة لإسكان الشباب حتى الآن بأرض "تحيا مصر"، بواقع 565 وحدة سكنية، و355 محلاً تجارياً، و11 وحدة إدارية، وتم تسليمها لوزارة الإسكان وجار تنفيذ المرافق لها، بما يشمل إتمام شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالشوارع حول تلك العمارات، والانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء الداخلية بها، وجار إنهاء أعمال شبكات الغاز الطبيعى بالموقع.

كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة العامة لشوارع الموقع العام باستخدام خلايا الطاقة الشمسية للشوارع المحيطة، وفى الوقت نفسه انتهى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لأعمال رصف الموقع العام للسير فى إجراءات الطرح بمعرفة وزارة الإسكان.

كما أوضح أنه جار تنفيذ 9 أبراج من المشروع تضم 558 وحدة سكنية و125 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم طرح برجين آخرين بإجمالى عدد وحدات 108 وحدات و 20 محلا، وجار إعداد المقايسات الخاصة بتنفيذ 9 عمارات بإجمالى 169وحدة سكنية و 27 محلا تجاريا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الإسكان بالمحافظة وصل إلى 3020 وحدة.

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وشرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الموقف الخاص بأعمال رصف طريق سعد زغلول، الذى تم البدء فى الأعمال الخاصة به منذ شهر يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مطلع شهر مارس المقبل، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، هذا بالاضافة إلى الموقف التنفيذى لمشروع توسيع ورفع كفاءة طريق أبو عمر، بطول 1 كم، وعرض 14 م، فى الاتجاهين، هذا إلى جانب موقع مشروع إنشاء طريق كفر عسكر، الذى يربط بين رافد كفر الشيخ/ بلطيم، مروراً بقرية كفر عسكر، فى الاتجاهين، بطول 1.5 كم، وعرض 13.4م.

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال توسيع الشوارع ورفع كفاءتها، بما يسمح بتنفيذ المحاور الجديدة والطرق، مكلفاً بالاسراع بطرح الطرق الجديدة تمهيداً لتنفيذها فى أسرع وقت، ومشيراً إلى أهمية إعداد تصور متكامل للتعامل مع المناطق العشوائية بالمحافظة، بما يضمن خلخلة تلك المناطق، وإيجاد سكن بديل لساكنى هذه المناطق، على ألا يتم إخلاء المناطق العشوائية إلا بعد إقامة مساكن جديدة ونقل السكان لها.

وفى ختام الزيارة لمشروع الإسكان، اقترح رئيس الوزراء عدة تعديلات فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الإسكان للتوصل إلى شكل عمرانى أفضل، كما وجه بإزالة بعض مخلفات عمليات البناء الموجودة بشكل عشوائى بين العمارات.