سفير مصر في كوريا الجنوبية يُقيم مأدبة غداء على شرف ”بان كي...

أقام د. حازم فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية حفل غداء على شرف "بان كي مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة بحضور عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي بكوريا والسفراء الأفارقة بدار سكن بعثة مصر لدى كوريا الجنوبية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لسفراء المجموعة الأفريقية مع كبار الشخصيات الكورية المؤثرة في مختلف المجالات.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات الدولية، وعلى رأسها تداعيات تطورات العلاقات الدولية على العمل الدبلوماسي في الإطار مُتعدد الأطراف، وجهود تحقيق التنمية المُستدامة على المستوى الدولي وخاصة في مجال مكافحة تغير المناخ، ومبادرات عالم ما بعد كورونا بشأن الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، والأثار السلبية للإرهاب على جهود التنمية. وفي هذا السياق، ذكر "بان كي مون" أنه من واقع خبرته الدولية الممتدة فإن المجموعة الأفريقية في إطار الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف تُعد من أكثر المجموعات الإقليمية تماسكًا وفعالية، وأنه يعول عليها كثيرا للإسهام في تفعيل وتنفيذ الإتفاقيات الدولية في الإطار مُتعدد الأطراف وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" يرأس حاليا، أو يشارك في رئاسة، حوالي عشرين منظمة دولية منها المبادرة الدولية للنمو الأخضر، ومؤسسة بان كي مون للتنمية المستدامة، ونادي رؤساء الدول السابقين، ولجنة الأخلاق التابعة للجنة الأولمبية، ومنتدى بواو الإقتصادي والذي يُعد بمثابة النسخة الآسيوية من منتدى دافوس الاقتصادي.