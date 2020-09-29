بتكلفة 25 مليار جنيه.. التامينات تبدأ صرف المعاشات والدفعة الثانية من العلاوات الخمس بعد غد

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من الخامسة صباح الخميس الموافق الأول من أكتوبر2020 ودون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل، والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.



وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

في سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.



يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح، حيث تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر.