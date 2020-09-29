نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بعض مطوري المنطقة بالعين السخنة في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدفها المنطقة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المنطقة.

وخلال الاجتماع قال زكي إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال، منوهًا إلى أنه ستتوالى الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس إن طموحنا يتمثل في الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه في الخطة الخمسية 2025 والتي تركز على قطاعات محددة سيكون كل قطاع منها لديه حوافز محددة تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار لدينا.