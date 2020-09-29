أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق منتدى الحوار الثقافى بأكاديمية الأوقاف الأسبوع المقبل، لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب فى مختلف المجالات الثقافية.





كما أعلن أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل صالون الأوقاف الثقافى لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء فى مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأى والرأى الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافى وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام فى إحداث حالة حراك فكرى وثقافى واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، وتكون قادرة على التواصل الحوارى الهادف، بعيدا عن كل ألوان العصبية والتشنج، وتعمل على إرساء قيم الحوار ومتطلباته وأخلاقه ومبادئه، فى تناول شجاع لكثير من القضايا المطروحة والمثارة على الساحة الفكرية والعصرية. وأوضح جمعة أن هذه الفعاليات تعمل على صقل مواهب الأئمة والواعظات فى مجالات الثقافة والإعلام وتقديم المتميزين منهم للمشاركة فى هذه الفعاليات مع قادة الرأى والفكر وكبار المثقفين والكُتّاب لإكساب المتميزين من الأئمة والواعظات الخبرات والمهارات اللازمة والمطلوبة فى هذا المجال.

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