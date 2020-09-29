فيديو .. خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب 2020

وأوضح الفيديو، أن عملية التصويت ستكون عبر البريد، وذلك حرصًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على منع تفشى فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة العامة.

وأشار الفيديو، إلى ضرورة تسجيل الناخب بياناته الشخصية، بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg للمشاركة بالانتخابات البرلمانية.