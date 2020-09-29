وأوضح المرصد، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن العمل العسكرى الدؤوب لدول المنطقة والعزم على اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، كان أحد الأسباب الرئيسية التى عرقلت وصول الجماعة إلى الإمدادات المهمة، وأوقع خسائر نفسية فى صفوف مقاتليها، وزاد من سوء الأحوال المعيشية للإرهابيين فى المناطق المتضررة، وهو ما شجّع المتطرفين على الانسحاب من الجماعة.
وأكد المرصد ضرورة مد يد العون للعائدين من جماعة “بوكو حرام" الإرهابية؛ لإحلال السلم والأمان فى المنطقة، وضرورة أن تكون هناك خطوة ملموسة على أرض الواقع تتمثل في إعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع، وذلك فيما يُسمى بعملية "الممر الآمن"، وتقديم كافة الخدمات والإرشادات الاجتماعية والنفسية والدينية.
كان المتحدث باسم الجيش النيجيرى "جون ايننيتشى"، أعلن أمس، استسلام 13 من مقاتلى جماعة "بوكو حرام" الإرهابية فى عملية أمنية للجيش النيجيرى كانت تهدف إلى تطهير بقايا الجماعة فى شمال شرق البلاد، مضيفًا أن 17 امرأة وطفلا من عائلات المقاتلين استسلموا أيضًا فى نفس العملية التى نفذت فى إقليم "بورنو".
جدير بالذكر أنه قد استسلم فى يونيو الماضى عدد كبير من أعضاء "بوكو حرام" منهم قادة ومسؤولون، للقوات الحكومية شمال شرق نيجيريا نتيجة للعمليات طويلة الأمد، وأن نحو 200 مقاتل كاميرونى من "بوكو حرام" استسلموا لسلطات بلادهم العام الماضى إثر انشقاقهم عن التنظيم المتمرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرصد الأزهر: دول غرب إفريقيا حققت انتصارا كبيرا على الجماعات الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.