مدبولى يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ.

وخلال جولته التفقدية بالمحطة أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن عدد محطات المعالجة بالمحافظة يبلغ 22 محطة بطاقة تصميمية 300 ألف م3/يوم، بينما تصل طاقتها الفعلية إلى 260 ألف م3/يوم، وعدد محطات الرفع 123 محطة، وتصل نسبة تغطية الخدمة بالمحافظة إلى 35% تغطي 12 مدينة و81 قرية.

وحول محطة معالجة الصرف الصحي بسخا التي يتفقدها رئيس الوزراء والوفد المرافق له, اليوم، نوه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مساحة المحطة تبلغ 57 فدانا، وتخدم مدينة كفر الشيخ و٦ قرى تابعة، وعدد المستفيدين منها يصل إلى ٩٠٠ ألف نسمة، وطاقتها الاستيعابية ٩٥ ألف م3/يوم وتعمل حالياً بقدرة ٧٤ ألف م3/يوم، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وإحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص، وذلك لتعظيم الاستفادة من المياه بأنواعها المختلفة دون تحمل الدولة أية أعباء مالية، وتضمن بروتوكول التعاون عدة أوجه، منها تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

كما تشمل التجارب استخدام المياه الرمادية في رى المسطحات الخضراء والأشجار المثمرة في الأماكن القريبة من المساجد؛ لتوفير ما يقرب من نصف مليار م3 من المياه كانت تمثل ضغطاً على محطات الصرف.

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وخلال تفقده محطة المعالجة، أطلع مسئولو المحطة رئيس الوزراء على ما يتم في محطة إنتاج البيوجاز من نواتج الصرف الصحي، حيث تم تشغيل الوحدة رقم 1 على الشبكة بقدرة (1) ميجاوات/يوم، وجار التشغيل التجريبي للوحدة رقم 2 ، والذي ينتج من الحمأة، وهي تعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه خلال الجولة على تجربة جديدة تمت بمحطة مياه فوة، لإزالة الأمونيا والمواد العضوية فى محطة مياه فوة، حيث تعتمد التجربة على إذابة كميات محدودة من الفحم النشط يحددها المعمل، حيث يتميز الفحم بالقدرة على التخلص من الطعم والرائحة التي تحدث بسبب التركيز العالي للأمونيا في المياه العكرة.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الجولة بالعمل على استغلال الأراضي المحيطة بمحطة المعالجة لزيادة كمية الكهرباء المنتجة من العمليات التي تتم في المحطة وخاصة انه يمكن زيادة الكمية المنتجة من 2 ميجا حاليا إلى 24 ميجا، كما وجه بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة للشباب لإنتاج الكهرباء من البيوحاز من نواتج الصرف الصحى، ولا سيما أنها لا تتكلف أكثر من 15 ألف جنيه للمشروع الواحد، إلى جانب العمل على تسويق هذه المشروعات، والتنسيق مع المحافظ لإعداد تصور متكامل لهذه المشروعات وتكاليفها تمهيداً لأخذ الموافقات اللازمة لها.