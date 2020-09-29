مصطفى بكري: حدث جلل وقع بدولة خليجية.. وبيان مهم خلال ساعات

وجه الاعلامي والبرلماني مصطفي بكرى، رسالة غامضة عن حدث جلل في إحدى البلدان الخليجية.

وغرد بكرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هناك حدث جلل وقع في احدي البلدان الخليجية منذ ساعات، ربما يصدر بيان مهم خلال ساعات".

وعلق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على اتهام مجلس النواب بأنه غير قادر على الوصول للمستوى المطلوب من الأداء المرجو لدى الشعب المصري، قائلًا: "كل مرحلة ولها دورها وحياتها"، مستشهدًا بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند استلامه للحكم بأنه استلم مصر وهي شبه دولة".

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وأضاف "بكري"، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأنه استلم مصر بدون مؤسسات للدولة المصرية، ولذلك مجلس النواب كان منوطًا به إعداد التشريعات، وإصدار القوانين التى تساند صانع القرار فى بناء الدولة والمؤسسات وترسيخ دولة القانون.

وتابع: "هذه التحديات كانت في أولويات أمام مجلس النواب ولهذا تراجعت الاستجوابات، ولكن طلبات الإحاطة مفتوحة والمناقشات العامة مفتوحة أيضًا"، رافضًا تقييم مجلس النواب لأنه مرتبط بالظروف والبيئة المحيطة به، معربًا عن رضاه التام عن أداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه في كل الدول المتقدمة هناك غرفتان للبرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهما قادرتان على تقديم الصالح العام للدولة المصرية، قائلًا: "متفائل بمجلس الشيوخ".