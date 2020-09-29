انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد غياب عامين وخلال أيام.. لميس الحديدي تعود ببرنامج جديد على الشاشة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينطلق برنامج الإعلامية لشهيرة لميس الحديدي ” كلمة أخيرة” بعد غياب دام لمدة عامين عن الشاشات المصرية، حيث أنه من المقرر أن يتم إذاعته من السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع على شاشة ” ON” الفضائية المصرية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ونشرت الإعلامية البوستر الدعائي للبرنامج الجديد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برنامج لميس الحديدي الجديد

ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقد القناة المصرية “ON” تحت رئاسة ألبرت شفيق مع الإعلامية ” لميس” لتعود لشاشات المصرية من جديد ببرنامج ” كلمة أخيرة مع لميس الحديدي” بعد غياب دام لمدة عامين، وأنه من المتوقع أن ينطلق البرنامج مع بداية شهر أكتوبر القادم 2020.

Advertisements

وأوضح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة قنوات “ON” المهندس حسام صالح، أن انضمام الإعلامية الشهيرة الحديدي للمجموعة يُمثل استمرار لنجاحات للمجموعة وهو ما يحرص عليه رئيس المجموعة تامر مرسي، مؤكداً على ثقته الكاملة في الإعلامية وأن برنامجها سوف يثمل نقله نوعية في المجموعة.

اقرأ أيضاً

والجدير بالذكر أن الإعلامية “لميس الحديدي” تمتد خبرتها الإعلامية إلى أكثر من 25 عاماً من العمل الصحفي والتليفزيوني، كما أنها حصدت العديد من الجوائز المصرية الإقليمية في مختلف المجالات.