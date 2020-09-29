جامعة الإسكندرية: لا زيادة فى المصروفات الدراسية والمدن الجامعية

وأكد جابر، فى بيان اليوم الثلاثاء، على استمرار الجامعة فى دعم الطلاب غير القادرين، وذوى الإعاقة، والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم.
ولفت إلى عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وذلك مع الالتزام بتنفيذ سياسة الوزارة فى تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والحالات المخالطة من خلال الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.
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