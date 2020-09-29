رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه لإعادة تأهيل 3463 كم من الترع بالمحافظات

وأشار المهندس أشرف المحمدى، وكيل وزارة الرى بالمحافظة والمشرف على المشروع، وفقا لبيان صحفى، إلى بدء تأهيل ترعة الجنابية الأولى اليسرى للزاوية، بطول 1.350 كم، والتى تخدم زمام 800 فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وجار العمل للانتهاء من التنفيذ خلال ستة أشهر.

ووفقا لما عرضه وكيل وزارة الرى فى هذا الشأن، فقد تم طرح وترسية عدد من الترع الأخرى، وجار العمل بعدد آخر من الترع بمعرفة الإدارة العامة للمشروعات والتوسع الأفقى بوسط الدلتا، ويتم العمل فى مشروعات التبطين والتأهيل بالتوازى، ويشمل ذلك الوصلة الأولى للملاحة، والوصلة الثانية للملاحة، ووصلات: السنط من المربط، والسنط من الملاحة، والوصلتين الثالثة والرابعة من الملاحة.

كما نوه وكيل وزارة الرى إلى أنه تم طرح وجار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة رى كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة رى الرياض، والمشارقة بهندسة رى سيدى سالم، والزرافة بهندسة رى سيدى سالم، علاوة على عدد 4 عمليات لترعة سيدى يوسف بهندسة رى مطوبس.

وفى الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة رى قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربى بهندسة رى قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولى من الترع بدائرة المحافظة.

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وبشأن الموقف التنفيذى الاجمالى لعقود خطة تأهيل الترع على مستوى المحافظات، فقد وصل عدد العمليات الخاصة بهذه العقود إلى 408 عمليات، بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك لإعادة تأهيل نحو 3463 كم، تم الانتهاء من تنفيذ 265.3 كم منها حتى الآن.

وفى ختام الجولة، جدد رئيس الوزراء الاشارة إلى أهمية مثل هذه المشروعات فى الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للانتهاء منها فى أسرع وقت.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مختلف الجوانب الفنية خلال عمليات تبطين الترع الرئيسية، بما يضمن عدم انهيار الطرق الواقعة على جانبى الترع، كما أشاد بتوفير فرص العمل للمقاولين من أهالى القرى المنفذة بها وكذا العاملين بهذه المشروعات.