محافظ الجيزة يعلن تنفيذ خطة أسبوعية لتنظيف الشوارع ورفع الأتربة

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ خطة أسبوعية على مستوى أحياء المحافظة، لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الأتربة مع الالتزام برفع أية مخلفات أو تراكمات أولًا بأول على مدار اليوم.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء بأحياء "العمرانية - جنوب الجيزة - الدقى - العجوزة"، لمتابعة حالة النظافة، وذلك فى إطار المتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع المخلفات للوصول للمستوى المرجو من المواطنين.

وكلف راشد رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع المخلفات والكنس والتجريد مع المتابعة الدورية لحالة الطرق وعدم السماح بوجود أية مخلفات، مشيرًا إلى مجهودات رفع المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق التى نفذتها المحافظة على مدار يوم.

وشملت تمهيد شارع ترعة السواحل اتجاه شركة الغاز خلف الموقف بحى الوراق وتمهيد وتسوية الطريق بقرى (طهما - السعودية) وشارع الثورة بمركز ومدينة العياط، وتمهيد الطرق بالشوبك الشرقى بمركز الصف وطريق أبو فرج بالشوبك الغربى وطريق مصر أسيوط السريع ونزلة الشوبك.

وقال: "إنه تم رفع 30 طن أتربة ومخلفات وجميعهم بمركز البدرشين، ورفع 350 طن مخلفات بقرى (أبو غالب - بنى سلامة - وردان - نكلا - الجلاتمة - المنصورية)، وتجريد الطرق بنكلا وكفر حجازى بمركز منشأة القناطر، ورفع المخلفات وتجريد شوارع (الحاج - جودة - مركز الشباب - وردانى - عبد الكريم ) بمركز الواحات البحرية وقرى (الكداية - صول) بمركز أطفيح".

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وأضاف: "أنه تم رفع 125 طن مخلفات من 12 منطقة بمدينة الحوامدية شملت شوارع (صلاح سالم - الجمهورية - المحطة - بين المساكن - مقلب السنتر - مدخل الشيخ عتمان - مدكور - طراد النيل - البركة)، بالإضافة إلى رفع 406 أطنان مخلفات وتمهيد وتجريد عدد من الطرق بالوحدات المحلية بالبراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل بمركز ومدينة أوسيم وحوالى 100 طن مخلفات وأتربة من مركز أبو النمرس ومدينة كرداسة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا رفع المخلفات وتجريد وكنس شوارع النيل وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو بحى العجوزة وشوارع (وزارة الزراعة - النيل - - السودان - أحمد الزيات - التحرير) ومنطقة بين السرايات بحى الدقى وشارع ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور، وشارع الهرم وبميدان الظافر بالعمرانية.

ولفت إلى أنه تم رفع مخلفات وتجربد شارع سيف الإسلام ومدخل الكونيسه بحى الطالبية ورفع المخلفات والتراكمات أسفل الطريق الدائرى نطاق منطقة كفر غطاطى بحى الهرم، ورفع 200 طن مخلفات بأرض المطاحن بشارع فيصل وزراعتها بالمسطحات الخضراء.