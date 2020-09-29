صور.. محافظ الشرقية يفتتح تطوير مستشفى ههيا المركزى بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بمستشفى ههيا المركزى، بتكلفة تقديرية بلغت 6 ملايين جنيه، بدعم من ميزانية مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتعاون مع المجتمع المدنى، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.





وقدم الدكتور هشام شوقى مسعود خلال الافتتاح عرضا تسجيليا بأعمال التطوير التى تمت بالمستشفى، مدعمه بصور قبل وبعد أعمال التطوير، ويأتى ذلك ضمن خطة المديرية، بالتعاون مع المجتمع المدنى لدعم منظومة الصحة بالشرقية، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن التطوير شمل أقسام الاستقبال والطوارئ، والنساء والتوليد، والأطفال، والحضانات، بجانب تطوير محطة معالجة المياه لقسم الكلى الصناعى، مشيرا إلى أن تكلفة قسم الإستقبال والطوارئ بلغت 1.5 مليون جنيه، وتم زيادة عدد الأسرة لتصبح 20 سرير بدلا من 10 أسر، مع إضافة شبكة غازات كاملة بالإستقبال، وتجهيز غرفة عمليات صغرى، وكشك عظام، وغرفة أمصال، وصيدلية، وغرفة إنعاش قلبى ورئوى، وغرفة للأعراض التنفسية.



وبلغت تكلفة قسم النساء والتوليد 500 ألف جنيه، والذى يسع 20 سرير بدلاً من 11 سريرا، وغرفتين عمليات، كما بلغت تكلفة قسم الأطفال مليون جنيه، وبسعة 18 سريرا، منها سريرين عزل، وبلغت التكلفة التقديرية لقسم الحضانات 2.25 مليون جنيه، والذى يسع 35 حضانة، بدلا من 21 حضانة بالقسم القديم، و5 جهاز سباب، و5 أجهزة تنفس صناعى، 27 جهاز مونيتور، 27 مضخة محاليل، جهاز أشعة موجات فوق صوتية على القلب "إيكو" للأطفال المبتسرين للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، مع تطوير محطة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى الصناعى بتكلفة تقديرية 750 ألف جنيه، بقوة تحمل تصل لـ140 ماكينة غسيل كلوى، بقسم الكلى والذى يضم الآن 47 ماكينة.



وقدم وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة ولمحافظ الشرقية، ولمؤسسات المجتمع المدنى على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لوصول أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين.