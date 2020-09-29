عضو بالشيوخ يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر فى أحداث عنف الإخوان

طالب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، المنتخب بتوثيق جريمة دفع جماعة الإخوان الإرهابية بالأطفال للمشاركة فى أعمال العنف والتخريب وتعريضهم للخطر بالمخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.





وأكد توفيق أن المشاهد التى تم تداولها خلال الأيام الماضية لأحداث عنف وتخريب فى عدد من القرى والمحافظات كانت تضم عددا ليس بالقليل من الأطفال بما يشير إلى أن الجماعة لديها مخطط لدفع الأطفال الى المواجهة واستثمار هذه المواجهة سياسيا فيما بعد.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن كل المواثيق الدولية لحقوق الطفل تجرم مشاركة الأطفال فى أى عمل سياسى ويعتبر هذا أمرا محظورا على أى منظمة تمارس العمل السياسى.

وأشار توفيق إلى ضرورة قيام الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات بتوثيق هذه الجرائم وعرضها أمام العالم كله لكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية وعدم احترامها لحقوق أى فئة فى المجتمع.

ولفت توفيق إلى أن الجماعة لها تاريخ فى استغلال الاطفال سياسيا، إذ سبق أن نفذت نفس الأمر خلال اعتصام رابعة وتقدم وقتها المجلس القومى لحقوق الطفل ببلاغ للاجهزة المعنية لوقف هذه الانتهاكات، ثم كررتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.