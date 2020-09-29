يومان أسبوعيا.. ضوابط العام الدراسى الجديد بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تفعيل البريد الرسمى الجامعى "alexu.edu.eg @" لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويعد شرطا أساسيا، لاستخدام المنصات الإلكترونية والتعلم عن بُعد.





وقال جابر، خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم رفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة على البريد الرسمى بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب.

ولفت إلى إعلان الجداول الدراسية بكل كلية للطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوع، فضلا عن وضع آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

وأضاف جابر، أن حضور الطلاب سيجرى بالتناوب من خلال تطبيق "التعليم الهجين"، وتقسيم الطلاب لمجموعات، لتقليل الكثافة الطلابية فى المدرجات، ليصبح حضور الطلاب مرتين أسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات أسبوعيا للكليات العملية والتطبيقية.

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وأشار إلى أنه سيتم استكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية أو تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجدا فى الكلية أوغير متواجد.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخى فى الالتزام بها، سعياً لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال العام الدراسى الجديد.