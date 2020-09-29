مصرع 5 أشخاص اختناقا داخل بلاعة مجزر آلى بمركز بدر فى البحيرة

لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب 3 آخرين اختناقا داخل بلاعة صرف خاصة بأحد المجازر بمركز بدر. كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين قيام أحد العمال بالمجزر الآلي بفتح بلاعة الصرف الخاص بالمجزر لتسليكها وعقب نزوله فيها تعرض للاختناق وتوفي وأعقب نزول باقي الأشخاص. Advertisements وأسفر الحادث عن مصرع "رضا. ع.ع" 40 سنة ومقيم بكوم حمادة و "محمود. م. م" 39 سنة ومقيم بالمنوفية و" محمد. أ. ع " و"عطوة ع. ع" و" السيد.م.ص". وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفيات وادى النطرون بالبحيرة والسادات بمحافظة المنوفية تحت تصرف النيابة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة النيابة العامة لتحقيقاتها.

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