«دون مشكلات».. التعليم تعلق على انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

أدى 4 آلاف و 85 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان فى (20) مادة فترة أولى، فى آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثانى) للعام الدراسى 2019/2020، التى بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.