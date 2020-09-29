مصدر أمني يكشف حقيقة صورة تقييد مسن بالمحكمة لاعتراضه على إزالة منزله

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لأحد المواطنين "مسن" مقيد اليدين أثناء حضوره من محافظة المنوفية صحبة مواطنين آخرين إلى إحدى المحاكم بالقاهرة لاتهامهم بالاعتراض على إزالة منازلهم.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وأن الصورة المنشورة مفبركة، حيث أنه لم يسبق ضبط أى من كبار السن فى قضايا مخالفات البناء.
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