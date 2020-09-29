التعليم تعلن خطة الدراسة بمراحل التعليم الأساسى استعدادًا للعام الدراسى الجديد

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، فى ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.

ويشمل الكتاب الدوري على التالى:

* دور القنوات التعليمية:

- ستكون شريكًا أساسيًا فى شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة إسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا وهى الفترة المخصصة للفصل الدراسى الأول.

- تشكل الحلقات التلفزيونية بالإضافة إلى الحصص المدرسية ما يكافئ إجمالى الحصص المقررة وفق خطة المنهج المحددة.

كما حدد الكتاب الدورى ضوابط الدراسة داخل المدرسة:-

- الحضور فى المدرسة.. خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر ـ لتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.

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- تكون خطة توزيع المنهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسى الأول على مدار (14) أسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

- تكون الحصص المخصصة بالمدارس هى تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التى لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.

كما وضع الكتاب الدورى ضوابط الحصص المقررة بالمدرسة، وهى كالتالى:-

- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس الفترة الواحدة).. يتم تخصيص (6) حصص لكل من "اللغة العربية، ومنهج Connect/المتعدد"، و(4) حصص للمواد "الرياضيات، واللغة الإنجليزية"، و(حصتان) للأنشطة المتنوعة، و(حصة واحدة) لكل من "التربية الدينية والتوكاتسو والتربية الرياضية".

- بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي (المدارس ذات الفترتين).. يتم تخصيص (4) حصص لكل من "اللغة العربية، والرياضيات، ومنهج Connect/ المتعدد"، و(3) حصص لـ"اللغة الإنجليزية"، وحصة واحدة لكل من "الأنشطة المتنوعة، والتربية الدينية، والتوكاتسو، والتربية الرياضية".

- الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.. يتم تخصيص (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، والمستوى الرفيع، والتربية الرياضية، والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين "مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأنشطة".

الصفوف من الأول إلى الصف الثالث الإعدادي.. سيكون هناك (حصتين) لكل من "اللغة العربية، الرياضيات"، وحصة واحدة لكل من مواد "اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، المستوى الرفيع والحاسب الآلي والتربية الفنية"، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة.

- يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسي وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه.